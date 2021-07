L'Italia può già fregiarsi, con un giorno d'anticipo, della qualificazione ai quarti di finale nel torneo olimpico di basket 3x3 femminile. Le azzurre allenate da Andrea Capobianco, nonostante le due sconfitte odierne, approfittano della vittoria della Francia sulla Russia per togliersi da ogni dubbio e calcolo: le transalpine salgono a 3 vittorie, la Romania (con cui giocheranno domani) non le può più raggiungere. Questo significa, in sostanza, che se domani l'Italia dovesse essere raggiunta dalla Romania (la combinazione è: sconfitta azzurra con la Russia, rappresentata dal Comitato olimpico, e vittoria rumena sulla Francia), varrebbe lo scontro diretto, nel quale le italiane hanno vinto 22-14.

E non è tutto: l'Italia è già certa del sesto posto, proprio perché, se anche fosse agganciata la Francia, questa si troverebbe avanti a causa della vittoria nel confronto del girone. Il sesto posto azzurro è l'ultimo utile per giocare i quarti di finale, riservati alle squadre che si classificano dalla posizione citata fino alla terza. Prima e seconda, invece, passano in semifinale: gli Stati Uniti sono già certi di avere il primo posto acquisito, trovandosi a punteggio pieno: per quanto riguarda invece il secondo posto è ancora lotta tra Russia, Giappone e Cina.

Va ricordato che, in base al tabellone, con questa sesta posizione e con la prima degli States, l'Italia finirà per trovarsi dalla parte di tabellone opposta rispetto a quella del quartetto americano. L'avversaria designata sarà quella che finirà terza, e l'eventuale semifinalista sarà la seconda.

SPORT EXPLAINER: Basket 3x3