Non si ferma la corsa delle Azzurre nel Basket 3X3! Trascinate da una sontuosa Rae Lin D'Alie, autrice di 13 punti (con 5/5 da 2), le atlete allenate da coach Capobianco superano anche la Romania (22-14) e centrano così il secondo successo consecutivo a questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Italia che parte col terzetto Consolini-D'Alie-Rulli, con Marcella Filippi che assiste le compagne da bordocampo, ed è subito D'Alie a prendersi la scena con un canestro dalla distanza e uno sfondamento subito. La Romania, che risponde con Ursu-Stoenescu-Marginean, incassa uno 0-5 in poco più di 1', complice il secondo tiro da 2 di D'Alie, e deve rincorrere praticamente fin dall'inizio del match. Consolini dà spettacolo con 1vs1 magistrali, tenendo così a debita distanza le avversarie, mentre D'Alie è perfetta sia sulle linee di passaggio avversarie, sia sui tagliafuori a rimbalzo.

Da ferma, la stessa giocatrice della Virtus Segafredo Bologna trova un altro tiro da 2, il terzo consecutivo, per aumentare ulteriormente il divario (9-2) dopo 4' e spezzare le resistenze della squadra romena. Sul -7 (10-3) la Romania ha un sussulto d'orgoglio, con Gabriela Marginean, ma Consolini è perfetta nello sfruttare una disattenzione difensiva delle avversarie, punendole col canestro e fallo che ristabilisce le distanze. D'Alie fa 3-0 in due possessi, realizzando ancora dalla distanza (4/4) e sostanzialmente chiude lì la partita, perché nei restanti quattro minuti e mezzo le atlete romene non hanno abbastanza energie e idee per rimontare e impedire all'Italia di centrare un'altra vittoria nel round-robin. Adesso testa alla Cina, per la sfida che andrà in scena alle ore 7:25 italiane, ma con la consapevolezza che questo successo è valso una buona fetta di qualificazione alla fase successiva.

