Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale da Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e basket 3x3, con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale da Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi che assegneranno le medaglie . Questo è il programma completo dei tornei di, con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario e alcune curiosità.

Sede e formula

I tornei di basket 3x3 sono in programma dal 24 al 28 luglio all'Aomi Urban Sports Venue di Tokyo. Partecipano otto squadre sia nel torneo maschile che in quello femminile. Si parte con un girone all'italiana, dove ogni squadra gioca contro tutte le altre (due match ciascuna nei primi tre giorni, il settimo il quarto giorno). Avanzano le prime sei: le migliori due accedono già alle semifinali, le altre giocano anche i quarti (terza contro sesta, quarta contro quinta). Si gioca in una metà di un campo da basket regolare e con un solo canestro. Ogni squadra è formata da tre giocatori, più una riserva. I tiri effettuati dentro l’area valgono un punto, mentre quelli da fuori ne valgono due. Vince la squadra che per prima raggiunge i 21 punti o quella che ha il punteggio più alto al termine della partita (un singolo tempo di 10 minuti). In caso di parità, si continua a giocare e vince la squadra che per prima segna due punti.

Qualificazione

Gli otto spot per evento sono assegnati tramite tre modalità: quattro attraverso il FIBA 3x3 Federation Ranking; tre attraverso un torneo di qualificazione olimpica; uno attraverso l'ultimo Preolimpico (giocato a Debrecen dal 4 al 6 giugno). Nel torneo olimpico maschile si sfidano Giappone, Cina, Russia, Serbia, Polonia, Olanda e Lettonia. In quello femminile si giocano le medaglie Russia, Cina, Mongolia, Romania, Stati Uniti, Francia e Giappone. In entrambi i tornei c'è un ultimo pass ancora da assegnare.

Calendario

24 luglio - fase a gironi

25 luglio - fase a gironi

26 luglio - fase a gironi

27 luglio - fase a gironi e quarti

28 luglio - semifinali, finali bronzo e finali oro

L'Italia

Le speranze azzurre di qualificazione valgono per il torneo femminile. Giulia Rulli, Rae Lin D’Alie, Sara Madera e Chiara Consolini si giocano il pass olimpico nel torneo di Debrecen, che assegna l'ultimo posto. La squadra maschile è già fuori dai Giochi.

Storia

Il basket 3x3, considerato l'urban sport numero 1 al mondo, è stato inserito nel programma olimpico il 9 giugno 2017 e debutta a Tokyo, mentre la prima comparsa in un evento ufficiale avviene ai Giochi Olimpici giovanili di Singapore 2010. Le sue regole sono state rese ufficiali e universali dalla FIBA nel 2007. Dal 2012 esiste la Coppa del Mondo per Nazionali e il World Tour per squadre di club.