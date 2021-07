Oppure tre, se si vuole allargare il discorso alle medaglie tutte. Il debutto del basket 3×3 ai Giochi fa il suo buon rumore, e la presenza dell’Italia fa indubbiamente accendere i riflettori, almeno da queste parti. Le azzurre non avranno vita facile, ma sarà una competizione molto interessante, come andiamo ora a vedere attraverso i roster.

Le azzurre entrano nel torneo con un cambio rispetto al Preolimpico di Debrecen. Marcella Filippi al posto di Sara Madera , perché quest’ultima (come un’altra delle presenti al raduno,) non aveva i requisiti richiesti dalla FIBA per disputare la rassegna olimpica. Il livello per poter centrare i quarti c’è tutto, così come la grande esperienza in campo internazionale. Con il cambio di cui sopra c’è una dimensione da oltre l’arco maggiore.Chiara Consolini – 182 cm, 33 anniRae Lin D’Alie – 163 cm, 33 anniMarcella Filippi – 186 cm, 35 anniGiulia Rulli – 185 cm, 30 anni