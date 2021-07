Laurearsi (per ben due volte) è sempre un evento che resta racchiuso per sempre nella memoria. Direttamente dal villaggio Olimpico di Tokyo, poi, deve essere un momento incredibile. È quello che è capitato ad Andrea Capobianco, allenatore 55enne della Nazionale femminile di basket 3×3 che nei prossimi giorni parteciperà ai Giochi dopo 25 anni.

Il coach ha discusso la sua tesi in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni alla l’Università Mercatorum di Roma conseguendo il voto di 98/100. Si tratta della seconda laurea dopo quella in Scienze Motorie. Dopo questa emozione adesso manca l’esordio olimpico: le Azzurre scenderanno in campo sabato 24 luglio alle 10:30 italiane contro la Mongolia, per poi affrontare Francia, Romania, Cina, Giappone, Stati Uniti e Russia. Speriamo in una doppia gioia per coach Capobianco. Dopo la laurea, la medaglia a Tokyo 2020.

