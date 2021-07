Sono quasi pronte le ragazze della Nazionale 3x3 femminile: l’esordio è previsto per sabato 24 luglio all’Aomi Urban Sports Park con il doppio impegno contro Mongolia e Francia.

“Sono molto contenta – ha commentato la capitana delle Azzurre Rae Lin D’Alie – come tutto il resto della squadra, perché stiamo preparando bene il nostro esordio. Il Villaggio ci trasmette ulteriore energia. Non vediamo l'ora di entrare nella competizione, questi cinque giorni voleranno e saranno ricordati da noi per tutta la vita: ecco perché vogliamo fare qualcosa di speciale, con lo stesso spirito messo in campo a Debrecen e che ci ha portato fin qui".

"Cosa ci aspettiamo da questo torneo? – si chiede coach Andrea Capobianco – Di giocare sempre al massimo delle nostre possibilità, di non lasciare nulla di intentato in una competizione che può capitare anche una sola volta nella vita. Questo dobbiamo chiedere a noi stessi, poi a fine partita guarderemo il punteggio e faremo i complimenti a chi eventualmente è stato più forte di noi. Il 3x3 è un gioco esaltante, che propone emozioni continue e sempre diverse”.

Nazionale 3x3 Femminile: il roster

#3 Rae Lin D’Alie (1987, 160)

#4 Chiara Consolini (1988, 182)

#5 Marcella Filippi (1985, 186)

#8 Giulia Rulli (1991, 185)

Torneo di basket 3x3 femminile (Aomi Urban Sports Park): il calendario

Sabato 24 luglio

Italia-Mongolia (10.30 italiane, 17.30 locali)

Italia-Francia (14.25 italiane, 21.25 locali)

Domenica 25 luglio

Italia-Romania (03.40 italiane, 10.40 locali)

Italia-Cina (07.25 italiane, 14.25 locali)

Lunedì 26 luglio

Italia-Giappone (07.25 italiane, 14.25 locali)

Italia-USA (10.55 italiane, 17.55 locali)

Martedì 27 luglio

Italia-Russian Olympic Committee (10.25 italiane, 17.25 locali)

Quar/8ti di finale (orari da stabilire)

Mercoledì 28 luglio

Semifinali (orari da stabilire)

Finali (orari da stabilire)

La formula

Tutte le 8 squadre sono state inserite nello stesso girone e si sfidano nei primi tre giorni e mezzo di gara l’una contro l’altra. Le prime sei classificate accedono alla fase a eliminazione diretta, con le prime due squadre classificate qualificate direttamente alle semifinali.

