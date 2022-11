Ogni anno il 25 novembre si celebra giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il femminicidio. Quella del 25 novembre non è una data scelta a caso dall'ONU: ricorre infatti l'anniversario dell'assassinio delle sorelle Mirabal, tre coraggiose donne rivoluzionarie, che furono massacrate nel 1960.

DAO e i suoi atleti vogliono dire basta, insieme, alla violenza. Contro le donne, ma non solo.

Gregorio Paltrinieri, Arianna Fontana, Simone Giannelli, Rossella Fiamingo, Thomas Ceccon e Giulia Terzi: in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alcuni dei volti più vincenti dello sport italiano si sono uniti per dire basta alla violenza in ogni sua forma, contro le donne, ma non solo.

