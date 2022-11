Altri Sport

"In Sport We Trust": 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne

DAO e i suoi atleti vogliono dire basta, insieme, alla violenza. Gregorio Paltrinieri, Arianna Fontana, Simone Giannelli, Rossella Fiamingo, Thomas Ceccon e Giulia Terzi: in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alcuni dei volti più vincenti dello sport italiano si sono uniti per dire basta alla violenza in ogni sua forma, contro le donne, ma non solo.

00:00:30, 27 minuti fa