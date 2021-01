L’alpinista, 37 anni, non è riuscito a raggiungere la cima della Nina Tower – alta 300 metri – per motivi di sicurezza, ma la sua impresa rimane da brividi, come dimostrano le immagini che circolano in rete: 10 anni fa un incidente lo ha lasciato paralizzato dalla vita in giù, ma lui non ha abbandonato il suo amore per le scalate come dimostra la sua ultima impresa. L'evento ha raccolto circa 670mila dollari in donazioni.