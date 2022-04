La stagione dell’arrampicata sportiva inizia con la prima tappa della Coppa del Mondo 2022, che andrà in scena nel weekend dell’8-10 aprile a Meiringen (Svizzera). In terra elvetica si gareggerà esclusivamente nel boulder, la disciplina più tecnica: venerdì spazio alle qualificazioni, che premieranno i migliori 20 atleti alle semifinali. Sabato semifinali e finale a 6 per le donne, domenica toccherà agli uomini.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con otto atleti. Laura Rogora, bronzo mondiale nel lead, sarà la leader della spedizione insieme a Camilla Moroni (argento iridato nel boulder lo scorso anno). Sulle pareti anche l’esperto Michael Piccolruaz (reduce dalle Olimpiadi, al pari della romana) e il giovane talentuoso Filip Schenk. A completare la formazione saranno Marcello Bombardi, Giorgia Tesio, l’esordiente Irina Daziano e il 20enne Pietro Vidi.

Tra le donne spicca la fuoriclasse slovena Janja Garnbret (Campionessa Olimpica nel combined), che se la dovrà vedere con Natalia Grossman (detentrice della Coppa del Mondo e Campionessa del Mondo in carica). Da tenere in seria considerazione la giapponese Miho Nonaka e la serba Stasa Gejo. Al maschile, invece, I favoriti sono i giapponesi Yoshiyui Ogata (detentore della Coppa del Mondo), Kokoro Fuji (Campione del Mondo) e Tomoa Narasaki. Assente il fuoriclasse ceco Adam Ondra, mentre ci saranno lo statunitense Nathaniel Coleman e l’austriaco Jakob Schubert (rispettivamente argento e bronzo olimpico nel combined).

