Si chiudono i campionati del mondo di arrampicata sportiva a Mosca e l'Italia saluta con una fantastica medaglia di bronzo nel lead. A farci sorridere è la giovane Laura Rogora, con la classe 2001, che è salita per la prima volta sul podio di una manifestazione senior dopo aver dominato le categorie giovanili. Dopo aver superato la semifinale con un top, inoltre, la Rogora è andata a caccia del titolo, ma si è dovuta arrendere alla sudcoreana Seo Chae-hyun (top sia in semifinale che in finale) e alla nordamericana Natalia Grossman che ha chiuso con 37 - come Rogora - ma terminando la prova con 40'' di vantaggio sulla romana.

In campo maschile l'oro è andato all'austriaco Jakob Schubert che ha battuto lo sloveno Luka Potocar grazie ai punteggi guadagnati nel turno di qualificazione. Al terzo posto il britannico McArthur con un 46+. All'ottavo posto l'italiano Stefano Ghisolfi che ha raggiunto il punteggio di 34+, ma comunque è riuscito a conquistare la possibilità di giocarsi l'atto finale.

