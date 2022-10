La scorsa settimana a Seul, in Corea del Sud, si sono tenuti i Campionati asiatici di arrampicata. A questi ha partecipato anche Elnaz Rekabi, campionessa iraniana, e la sua storia è diventato un caso internazionale. Elnaz infatti ha deciso di gareggiare senza indossare l’hijab, il velo. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Il suo gesto è stato interpretato come un supporto coraggioso alle donne del suo Paese che stanno protestando insistemente da settimane contro l’obbligo di indossare il velo in seguito alla morte della giovane Mahsa Amini. Le autorità non hanno però preso bene il comportamento della Rekabi, e si pensava che avrebbe rischiato conseguenze pesanti.

ELNAZ REKABI SCOMPARSA?

Per alcune ore si erano perse le tracce dell’atleta. Lo ha raccontato la BBC, che ha riportato che fonti vicine a lei non sarebbero state in grado di contattarla da ieri sera. L’emittente britannico sostiene anche che all’iraniana siano stati ritirati passaporto e cellulare. Cosa succederà nei prossimi giorni? Elnaz Rekabi sarebbe finita in carcere, nella prigione di Evin, a Teheran, dove si trovano i prigionieri politici. Questo sosteneva IranWire, un sito web composto da giornalisti dissidenti del regime islamico, che aveva spiegato pure come la campionessa di arrampicata fosse stata ricattata e poi ingannata. Si pensava infatti che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane, che difende il sistema politico dell’Iran, avesse arrestato il fratello per usarlo come ostaggio. In questo modo sarebbe stata convinta Elnaz a consegnare passaporto e cellulare, con la promessa però che la sua sicurezza non sarebbe stata in pericolo. Invece, sempre secondo questa fonte, sarebbe stata subito trasferita dall’hotel di Seul dove alloggiavano all’ambasciata iraniana presente nella stessa città. Complici sarebbero stati anche Reza Zarei, capo della Federazione di arrampicata iraniana, e Mohammad Khosravivafa, presidente del Comitato Olimpico, che avrebbe agito su input proprio del governo.

LA RISPOSTA DELL’AMBASCIATA

Tuttavia, questa versione dei fatti non è stata confermata dall’ambasciata iraniana in Corea del Sud che, anzi, ha assicurato che Elnaz Rekabi si sia recata a Teheran, negando le notizie secondo cui sarebbe scomparsa o sarebbe stata arrestata. "La signora Elnaz Rekabi, che ha partecipato al round finale dei Campionati asiatici di arrampicata, è partita da Seoul per l'Iran oggi, 18 ottobre 2022, insieme ad altri membri della sua squadra", ha affermato la rappresentanza diplomatica. Il comunicato si conclude con una smentita di tutte le indiscrezioni, considerate false, e fonte di disinformazione.

IL MESSAGGIO DELL'ATLETA

Questa mattina finalmente si è esposta anche la stessa Elnaz Rekabi, dopo che si pensava fosse scomparsa. L'arrampicatrice iraniana ha usato il suo profilo Instagram per rilasciare un messaggio e questo già fa pensare che abbia con sé un dispositivo per comunicare. Con una storia scritta in persiano, è tornata sulla sua scelta di non indossare l'hijab. A riportare una parte della traduzione è stato Iran International English, secondo cui la Rekabi ha detto di aver causato involontariamente questo caso, con un gesto che ha avuto anche un tempismo inappropriato. Si è poi scusata con il popolo iraniano, che è stato in apprensione per lei, ed ha assicurato che sta tornando in queste ore in Iran con i restanti elementi della squadra.

