Matteo Bernasconi travolto da una valanga: il "Ragno" ritrovato senza vita in Valtellina

Il famoso alpinista, 38 anni, tesserato per i Ragni di Lecco, è stato ucciso dalla massa di neve al Pizzo del Diavolo, in una vallata alpina fra Ponte in Valtellina e Chiuro (Sondrio). Il suo corpo è stato recuperato poco prima di mezzanotte. Lascia la moglie e una figlia di due anni.

Tragedia nel mondo dell'arrampicata alpina: Matteo Bernasconi, 38 anni, è morto in Valtellina in seguito ad una valanga che non gli ha dato scampo durante una spedizione. L'alpinista lecchese, il "Ragno" vista la sua appartenenza al gruppo dei Ragni di Lecco, lascia la moglie e una figlia di due anni: il suo corpo, solo, è stato ritrovato poco prima di mezzanotte.

La tragedia in Valtellina

Arrampicata Laura Rogora: "Qualificarmi alle Olimpiadi? Un'emozione forte, ora manca un anno" 06/04/2020 A 08:53

Bernasconi, classe 1982, originario di Lecco ma residente a Como, è stato ucciso dalla massa di neve al Pizzo del Diavolo, ad alta quota, in una vallata alpina fra Ponte in Valtellina e Chiuro (Sondrio). L'allarme era scattato martedì in serata, poi il ritrovamento dell'auto all'imbocco della valle ha permesso di concentrare le ricerche nel canale della Malgina dove il suo corpo senza vita è stato individuato dopo qualche ora e recuperato grazie all'intervento dell'elicottero dell'Azienda regionale emergenza urgenza Lombardia.

Il 38enne era entrato a far parte dei Ragni della Grignetta nel 2003, prima di diventare Aspirante Guida Alpina (2009) e Guida Alpina (2011), trasformando la sua passione in una professione. Il suo amore era la Patagonia e proprio tra febbraio e marzo Bernasconi era tornato da una spedizione in Patagonia con i compagni Matteo Della Bordella e Matteo Pasquetto.

Il ricordo dei Ragni di Lecco

Ieri il nostro grande Berna (Matteo Bernasconi) ci ha lasciati. In questo momento non abbiamo parole per esprimere il nostro cordoglio. Possiamo solo stringerci in un grande abbraccio alla sua famiglia e a tutti gli amici che hanno avuto l'onore di conoscerlo e di legarsi con lui in montagna

Arrampicata Torneo di qualificazione a Tokyo 2020: il regolamento e come si conquistano i pass 26/11/2019 A 12:50