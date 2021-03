Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui arrampicata sportiva, con i qualificati, il programma delle gare, il calendario e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo delle gare di, con i qualificati, il programma delle gare, il calendario e alcune curiosità.

Sede e formula delle gare

Le prove di arrampicata sportiva si terranno dal 2 al 5 agosto all'Aomi Urban Sports Park di Tokyo. Sia nella competizione maschile che in quella femminile sono previste tre prove: lead (prova a difficoltà crescente), speed (prova di velocità) e boulder (vie basse e senza imbragatura, prove brevi e intense). Le medaglie verranno assegnate in base alla classifica combinata delle tre prove.

Qualificati

Ogni Paese può essere rappresentato da un massimo di due atleti. In gara ci sono 40 atleti in tutto, 20 per genere: 18 provenienti dalle qualificazioni, 1 d'ufficio del Giappone in quanto Paese ospitante e 1 su invito di un'apposita commissione. I pass sono stati assegnati ai Mondiali di Hachioji del 2019, al torneo di qualificazione di Tolosa e ai Tornei continentali di Los Angeles, Mosca, Città del Capo e Sydney.

Calendario

2 agosto - qualificazioni uomini

3 agosto - qualificazioni donne

4 agosto - finali uomini

5 agosto - finali donne

L'Italia

La squadra azzurra porta tre atleti a Tokyo: si tratta di Ludovico Fossali, Michael Piccolruaz e Laura Rogora. Solo Francia, Giappone e Stati Uniti (4) hanno più rappresentanti.

Storia

L'arrampicata sportiva è una delle discipline debuttanti a Tokyo. L'ufficialità è arrivata nel 2016, sei anni dopo il riconoscimento della International Federation of Sport Climbing da parte del CIO. Lo scorso dicembre, invece, è stata confermata la presenza di questo sport anche a Parigi 2024, dove il contingente di atleti partecipanti verrà allargato da 40 a 68.

