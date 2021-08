Un 19° posto, penultima, nella prova a speed, non la sua disciplina. Un buon 7° posto nel bouldering. Un decimo posto nell’ultima prova, la più tosta fisicamente, il lead. Alla fine Laura Rogora, unica rappresentante per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nell’arrampicata, termina al 15° posto le qualificazioni ed è fuori dalla prova che assegnerà le medaglie.

L’azzurra ha fatto il suo, andando sostanzialmente a pagare soprattutto nella speed, ovvero la prova che per caratteristiche non le appartiene. Un penultimo posto che costa il grande gap poi difficile da recuperare nelle due successive prove di combinata. Rogora dunque è fuori dalla prova che vale le medaglie in una disciplina, comunque, tra le più divertenti da ammirare nelle nuove inserite. Molto televisiva e che tiene incollati allo schermo, l’arrampicata è una bella novità di queste olimpiadi. A giocarsi le medaglie, per dovere di cronaca, saranno la slovena Garnbret (prima dopo le qualificazioni), le giapponesi Nonaka e Noguchi, la sudcoreana Chaehyun, l’americana Raboutou, l’austriaca Pilz, la polacca Miroslaw e la francese Jaubert, entrata con l’ultimo punteggio buono.

