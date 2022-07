Arrampicata

Arrampicata, speed - Pazzesco Katibin: a Chamonix: nuovo record del mondo a 5.0

L'indonesiano Kiromal Katibin è decisamente l'uomo da battere nello speed: a Chamonix ferma il cronometro poco oltre i 5", per l'esattezza 5.009, che viene arrotondato come nuovo primato a 5.0. Per lui è l'ennesima impresa: negli ultimi 14 mesi è la sesta volta che ritocca il primato mondiale e ora chiaramente l'obiettivo del 21enne è di scendere sotto i 5".

00:01:04, 37 minuti fa