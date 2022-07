Laura Rogora ha conquistato uno splendido secondo posto a Chamonix (Francia), dove è andata in scena l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2022 di arrampicata sportiva. L’azzurra si è distinta nel lead, la specialità prediletta in cui lo scorso 21 settembre si mise al collo la medaglia di bronzo ai Mondiali, ed è riuscita a salire sul podio per la prima volta in stagione dopo i quarti posti raccolti a Villars e Innsbruck nelle ultime settimane.

La 21enne, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (si gareggiava con la formula del combined), ha raggiunto il top, ma si è dovuta inchinare per una manciata di secondi al cospetto della fuoriclasse slovena Janja Garnbret, Campionessa Olimpica e dominatrice assoluta delle specialità tecniche. La nostra portacolori è riuscita ad avere la meglio sulla sudcoreana Chaehyun Seo (Campionessa del Mondo in carica) e sull’austriaca Jessica Pilz, entrambe capaci di raggiungere il top ma più lentamente rispetto a Laura Rogora. Giorgia Tesio 14ma (eliminata in semifinale).

Tra gli uomini è tornato all’assalto il leggendario Adam Ondra. Il ceco, icona assoluta dell’arrampicata sportiva, ha raggiunto quota 39+ ed è così riuscito ad avere ragione nei confronti del giapponese Taisei Homma (39+) e dello sloveno Luka Potocar (29+). Filip Schenk è stata eliminato in semifinale e ha chiuso al 15mo posto. La Coppa del Mondo tornerà tra un paio di settimane (22-23 luglio a Briançon, soltanto con il lead), prima della sosta estiva.

