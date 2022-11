Asafa Powell, ex record-man dei 100 metri piani, lascia le piste e appende le scarpette al chiodo. Il fuoriclasse giamaicano nativo di Saint Catherine chiude una Sei giorni fa ha spento le 40 candeline sulla torta, mentre ora ha deciso di ufficializzare il suo addio all’atletica.Il fuoriclasse giamaicano nativo di Saint Catherine chiude una carriera lunghissima e ricca di successi , con l’unica sfortuna di essere stato coevo di Usain Bolt, la leggenda che ha stravolto ogni concezione della velocità

Asafa Powell, dopotutto, può vantare davvero un percorso di primissimo livello nell’atletica. Si può iniziare con il dire che il giamaicano ha corso ben 97 volte sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Un dato clamoroso che sottolinea quanto sia stato formidabile il classe 1982 in questa specialità, tanto da detenere anche il record del mondo con il tempo di 9″74, realizzato sulla pista di Rieti il 9 settembre 2007.

Poi, come detto, l’avvento del suo connazionale Usain Bolt ha rivoluzionato tutto, sia a livello di prestazioni, sia di vittorie e medaglie. Nonostante una progressione fino al 9″72, Asafa Powell non ha più potuto nulla contro il collega di staffetta, con la quale centra l’oro a Rio de Janeiro 2016, dopo che il successo di Pechino 2008 è stato cancellato per la positività di Nesta Carte. Sotto i Cinque Cerchi per il caraibico le buone notizie si concludono qui, dato che a Londra 2012 non va oltre l’ottavo posto dopo un infortunio in finale.

Non stiamo parlando di un atleta come gli altri, ma del quarto uomo più veloce della storia sulla distanza dei 100 metri piani, dopo i connazionali Usain Bolt e Yohan Blake e lo statunitense Tyson Gay. Gli ultimi anni di carriera lo hanno visto ai margini della grande atletica ma, ad ogni modo, nel maggio del 2021 è stato in grado di correre ancora in 10″07 a Clermont (Florida) nella sua ultima gara ufficiale.

Asafa Powell, quindi, saluta il suo amato sport con un palmares davvero notevole: un oro olimpico che, come si è visto, sarebbero potuti essere due, due titoli iridati (cinque medaglie complessive), un argento iridato indoor e 2 ori ai Giochi del Commonwealth.

