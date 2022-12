Atletica

Amane Beriso Shankule (Etiopia) domina la Maratona di Valencia e sfiora il record mondiale

ATLETICA - Strepitosa prestazione della 31enne etiope che abbassa di oltre 5 minuti il proprio personale e trionfa alla Maratona di Valencia con il crono di 2h14'58". Anche per l'etiope come per Kiptum si tratta del 3° tempo all time sulla distanza dopo quelli stabiliti da Brigid Kosgei (2h14'04") e Ruth Chepngetch (2h14'18").

00:01:09, 40 minuti fa