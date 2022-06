Brutta disavventura per Anita Wlodarczyk: la 36enne atleta polacca, tre volte campionessa olimpica nel lancio del martello, è riuscita a cattutare da sola un ladro che si era introdotto nella sua auto e a consegnarlo alla polizia. La sua "impresa", tuttavia, rischia di costarle carissimo a livello sportivo come lei stessa ha spiegato su Twitter: "Sfortunatamente questo mi è costato un infortunio muscolare e lunedì dovrò operarmi".

La 36enne campionessa polacca non entra nei dettagli dell'infortunio, ma a questo punto la sua partecipazione ai Mondiali di atletica in programma a Eugene dal 15 al 24 luglio può considerarsi in forte dubbio.

