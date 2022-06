Ai campionati italiani di Rieti l'oro olimpico in carica Marcell Jacobs torna in pista per la prima volta dopo l' infortunio muscolare che gli ha impedito di prendere parte al Golden Gala di Roma. Il 27enne di Desenzano mostra una cavalcata leggermente imballata ma vince comunque in scioltezza col(-0.9 m/s), conquistando il titolo nazionale per la quinta edizione consecutiva. Il campione olimpico si lascia alle spalle un soprendente Chituru Ali - secondo in 10"16 tenendo testa a Jacobs per i primi 60 metri - mentre si deve accontentare del terzo posto Filippo Tortu (10"24). L'appuntamento con gli Assoluti di Rieti ha rappresentato uno step importante verso i Mondiali di Eugene in programma dal 15 al 24 luglio. Ecco il video della gara: