Diamond League a Losanna (Svizzera). Il saltatore azzurro, che nella scorsa stagione aveva partecipato a questo meeting in seguito all’oro olimpico, dovrà vedersela con tantissimi avversari di grande livello, tra cui l’amico e rivale “Nella scorsa stagione è stato un bel momento quando sono stato presentato come campione olimpico, per un attimo mi sono detto ‘ma chi è il campione olimpico?’ – ha affermato Gimbo nella conferenza stampa della vigilia – E ora sono qui per un’altra sfida e per divertirmi.” Dopo l’oro conquistato ai recenti Europei di Monaco, Gianmarco Tamberi tornerà in gara oggi in(Svizzera). Il saltatore azzurro, che nella scorsa stagione aveva partecipato a questo meeting in seguito all’oro olimpico, dovrà vedersela con tantissimi avversari di grande livello, tra cui l’amico e rivale Mutaz Barshim , e cercherà di assicurarsi la qualificazione alla finale del 7 e 8 settembre a Zurigo (attualmente il classe 1992 è terzo in classifica).– ha affermato Gimbo nella conferenza stampa della vigilia

Tamberi ha poi parlato del suo magnifico rapporto con Barshim, atleta con cui ha vinto ad ex equo la gara olimpica l’anno scorso a Tokyo: “Siamo come fratelli. Mutaz sarà al mio matrimonio della prossima settimana, il 1° settembre, così come io sono stato presente al suo qualche anno fa. Ci sentiamo spesso e parliamo soprattutto… di cibo! Oppure facciamo duelli ai videogiochi, come la dama online. Però durante la stagione è più difficile trovare tempo per stare insieme, visto che comunque siamo concentrati sulle gare”.

Ad

Tamberi e Barshim premiati con l'Inspiration Award: "Storia incredibile"

Europei di Atletica Tamberi d'oro: il video del salto che lo ha consacrato campione 19/08/2022 ALLE 10:01

L’italiano ha concluso commentando l’oro ottenuto agli Europei di pochi giorni fa: “Vincere a Monaco è stato importantissimo per me. Significa che posso dire ancora qualcosa dopo le Olimpiadi. È stata un’annata difficile, ai Mondiali ero arrivato con un problema alla gamba ma sono contento della gara di Eugene, quarto con il primato stagionale di 2,33 ottenuto in quelle condizioni. Poi in finale a Monaco, quando si è messo a piovere, dopo il riscaldamento ero davvero triste perché so di non saltare bene con l’acqua, ma la mia fidanzata mi ha detto che la gara doveva ancora iniziare e allora ho reagito”.

L’appuntamento è dunque per stasera alle ore 20.10. Oltre a Tamberi e Barshim, gareggeranno anche il coreano Woo Sang-hyeok e l’ucraino Andriy Protsenko, rispettivamente argento e bronzo ai recenti Mondiali di Eugene.

L'oro di Gianmarco Tamberi, le lacrime di papà Marco

Atletica Tamberi soffre in Diamond League. Furlani ottimo 7° nel lungo 10/08/2022 ALLE 19:53