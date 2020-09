Atletica

Atletica, 100 m: un gatto taglia la strada agli atleti sul traguardo

Lo anticipiamo: l'animale non si è fatto nulla, non è stato nemmeno sfiorato, ma che rischio per lui attraversare la pista proprio mentre arrivavano i concorrenti! Era una gara in Turchia, per fortuna tutto è bene quel che finisce bene.

00:00:33, 221 Visualizzazioni, 12 ore fa