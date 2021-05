Salta l’attesa sfida Marcell Jacobs-Filippo Tortu prevista oggi pomeriggio a Rieti sui 100 : a Marcell stamane è stata riscontrata una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Ieri sera il gardenese, dopo l’ultima rifinitura, aveva accusato un lieve fastidio. Ma nulla che lasciasse presagire a una rinuncia. Tanto che il neo primatista italiano (9”95 il 13 maggio a Savona) si era anche sottoposto all’ormai rituale seduta di ipnosi pre-gara con la mental-coach Nicoletta Romanazzi che lo segue dal settembre scorso. Invece stamattina, al risveglio, il fastidio si è trasformato in dolore, come riporta la Gazzetta dello Sport. E un’ecografia immediatamente effettuata a Roma ha evidenziato il problema. La diagnosi parla di dieci giorni di stop e di un conseguente nuovo esame strumentale di controllo. Scontata, a questo punto,in programma a Chorzow, in Polonia, il prossimo weekend, dove l’azzurro avrebbe corso i 100 e la 4x100. Il successivo impegno previsto è il Golden Gala di Firenze del 10 giugno, tappa di Diamond League.

La storia della rivalità tra Marcell e Filippo, frecce tricolori da meno di dieci secondi sui 100, destinata a infiammare il presente e il futuro dell’atletica italiana, vive così di un nuovo capitolo. Anche senza lo scontro diretto in pista . La vigilia dell’appuntamento reatino - con condizioni meteo favorevoli e su un manto da sempre molto veloce - era stata peraltro piuttosto agitata. Uno avrebbe voluto la sfida solo in finale, dopo le batterie. L’altro subito in batteria. Al punto che non c’erano certezze assolute su come sarebbe andata a finire. Tutto rimandato. Tranne, si spera, l’impegno di Filippo. E, considerando che il finanziere non disputa una gara individuale dal 17 settembre scorso, non è cosa da poco. Alle 16 sono previste le batterie. Alle 17.15 la finale.