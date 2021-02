Alex Schwazer alle Olimpiadi? Per la World Athletic, la ex IAAF, è un secco no. Dopo il comunicato della Wada, che si è detta inorridita dalla sentenza del GIP di Bolzano, che ha archiviato il procedimento penale a carico del marciatore, anche la Federazione internazionale ha voluto dire la sua. Chiudendo, in modo netto, la porta dei Giochi Olimpici di Tokyo a Schwazer. Che farà il TAS?