Antonella Palmisano ha vinto la 20 km di marcia andata in scena a Podebrady (Repubblica Ceca), prima competizione internazionale post-lockdown riservata al tacco e punta. L’azzurra si è imposta agevolmente, sfoderando un ottimo stile e una tecnica inconfondibile, nonostante la lunga sosta dovuta all’emergenza sanitaria. La pugliese ha allungato fin dalle battute iniziali e poi ha fatto gara da sola, giganteggiando meravigliosa sotto una fitta pioggia che ha indubbiamente complicato la vita alle atlete in strada.

La 29enne, sempre in gara con il suo inconfondibile fiocco tra i capelli, ha dimostrato una brillante condizione fisica e ha tagliato il traguardo col tempo di 1h28:40, staccando il minimo per le Olimpiadi di Tokyo, rinviate al prossimo anno a causa della pandemia. Il bronzo iridato del 2017 e bronzo europeo 2018 ha trionfato per la seconda volta in carriera a Podebrady, si era già imposta nel 2017 quando rinunciò a realizzare il primato italiano pur di prendere il tricolore per festeggiare il successo con la bandiera. Oggi alle sue spalle hanno chiuso la brasiliana Erica De Sena (1h29:14) e l’ecuadoriana Glenda Morejon (1h29.32)