Sara Fantini ha conquitato il titolo italiano nel lancio del martello, confermando lo scontato pronostico della vigilia. L’azzurra si era presentata allo Stadio Guidobaldi di Rieti con l’obiettivo di ritoccare il record italiano siglato sabato scorso, quando a Madrid spedì l’attrezzo a 75.77 metri e divenne la quinta al mondo e la seconda europea in questa stagione.

La 24enne, già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, non è riuscita a trovare la bordata di lusso nell’appuntamento tricolore, ma i 71.57 metri piazzati al terzo tentativo (seguiti anche da un 70.67 e da un 70.08) sono bastati per imporsi nettamente davanti a Rachele Mori (65.55) e a Lucia Prinetti (63.05).

Ad

L’emiliana, che in questa stagione sta crescendo in maniera esponenziale (in precedenza anche il 74.86 di Trnava e il 74.38 di Lucca), si avvicina in questo modo agli ormai imminenti Mondiali di Eugene, distanti soltanto tre settimane e dove la nostra portacolori potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista se riuscisse a tirare fuori il suo miglior lancio.

Atletica Jacobs, attento! Kerley vola nei 100 a 9.76, è il sesto di sempre 8 ORE FA

Jacobs: "Matrimonio? Bomboniere a forma di clessidra"

Atletica Campionati Italiani: Jacobs vs Tortu, Folorunso, Dosso: il programma 10 ORE FA