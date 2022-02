Grande giornata ad Ancona per. Se Jacobs non è riuscito a stabilire un nuovo record nella prova maschile, la velocista azzurra ha stampato il nuovo record italiano femminile dei 60 metri. Un record che durava da ben. La classe '99 ha realizzato un 7''16, migliorando di tre centesimi il precedente primato. Già lo scorso 11 febbraio, a Lodz nel World Tour , aveva eguagliatocon il 7''19 che durava dal 1983. La Dosso ha di nuovo replicato il 7''19 in batteria, passando al 7''16 in finale.