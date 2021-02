Se vogliamo vedere Alex Schwazer alle Olimpiadi bisogna fare presto. In un’intervista con l’AGI, Gerhard Brandstaetter, avvocato bolzanino che sin dal 2012 difende Alex Schwazer, parla della strategia difensiva che molto probabilmente verrà adottata nelle prossime settimane per non lasciare intentata la possibilità di partecipazione del suo assistito alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si terranno tra cinque mesi.