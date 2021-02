Gianmarco Tamberi ha fatto saltare il banco nella gara di salto in alto ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera ed è volato letteralmente in cielo nella sua Ancona. L’azzurro si è esaltato nel suo impianto prediletto ed è salito in quota, superando l’asticella posta a 2.35 metri al primo tentativo, poi si è sfogato tramite i suoi profili social ufficiali dopo la pioggia d'insulti che gli sono piovuti addosso in questi giorni a seguito dalla scabrosa vicenda Alex Schwazer.

Atletica Tamberi a 2.35! Guarda il miglior salto al mondo nel 2021 2 ORE FA

Il messaggio

2.35 MIGLIOR PRESTAZIONE MONDIALE!

In questi giorni ne ho sentite di ogni tipo...

Insulti di qualsiasi genere...

Ho avuto incubi...

Ho pianto....

Ho avuto paura di arrivare a questi campionati italiani perso....

L'urlo dopo il salto riuscito è stato uno sfogo enorme di tutto quello che portavo dentro, so di non aver fatto nulla di male, so chi sono e quali sono i valori che cerco di difendere. Tutto quello che è stato creato poi è un castello mediatico senza alcun senso con l'unico obiettivo di creare odio e notizie per vendere giornali.

GRAZIE A TUTTI VOI, QUELLI CHE MI VOGLIONO BENE, QUELLI CHE SANNO DAVVERO COME STANNO LE COSE. GRAZIE PERCHÉ NON MI AVETE MAI ABBANDONATO E AVETE SEMPRE CREDUTO IN ME.

235 amici miei, dedicato a voi, e ovviamente alla mia dolce metà @bontempichiara che è l'unica a sapere davvero che cosa ho passato.

FLY OR DIE MOOD

🎙 Tamberi: "Obiettivo per Tokyo? Lo stesso che avevo per Rio, quando ero primo al mondo..."

Atletica Tamberi a 2.35! Guarda il miglior salto al mondo nel 2021 2 ORE FA