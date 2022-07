Mattia Furlani agli Europei U18 in corso a Gerusalemme non può passare inosservato. Il ragazzo romano 8.04, ha oltrepassato una linea mai scavalcata prima da un azzurro della categoria allievi. E neppure dagli atleti delle altre nazionalità. Ha quindi siglato un record mondiale U18 ed italiano, battendo il suo personale di 7.87 con cui il 18 giugno a Milano aveva strappato il primato ad Andrew Howe, che lo difendeva dal 2001. La carriera di Andrew Howe la conosciamo tutti abbastanza bene. Quella di Mattia invece merita a questo punto un approfondimento. Dobbiamo stare calmi. Ha solo 17 anni e le tappe da percorrere per diventare un campione sono ancora tante e piene di insidie. Tuttavia, quello che ha fattoagli Europei U18 in corso a Gerusalemme non può passare inosservato. Il ragazzo romano ha vinto l’oro nel salto in lungo . Ma non solo. Ha abbattuto il muro degli 8 metri con, ha oltrepassato una linea mai scavalcata prima da un azzurro della categoria allievi. E neppure dagli atleti delle altre nazionalità. Ha quindi siglato un, battendo il suo personale di 7.87 con cui il 18 giugno a Milano aveva strappato il primato ad, che lo difendeva dal 2001. La carriera di Andrew Howe la conosciamo tutti abbastanza bene. Quella di Mattia invece merita a questo punto un approfondimento.

Atletica, una questione di famiglia

Mattia è nato a Marino (Roma) il 7 febbraio 2005. Suo padre, Marcello Furlani, è stato un saltatore in alto, sua madre invece, Khadidiatou Seck, una velocista senegalese. Genitori ma anche allenatori. Si sono trasferiti presto a Rieti, dove cresce insieme alla sorella maggiore, specialista del salto in alto, e al fratello che ha scelto invece il salto in lungo. Dunque, in famiglia respira da sempre l'odore delle scarpette chiodate e della pista d'atletica. Sarebbe stato difficile ipotizzare una vocazione diversa.

Inizia a frequentare la pista fin da piccolo, avendo come esempio Erika, la sorella più grande di 9 anni (vicecampionessa mondiale allieve nel 2013), e sognando di diventare forte proprio come quell’Andrew Howe, a cui ha tolto il record, che poteva vedere mentre si allenava. E’ proprio lui il suo idolo e nel tempo nascerà una forte amicizia. Tuttavia, non è così banale la scelta di dedicarsi all’atletica leggera. Mattia infatti è molto appassionato di basket e dagli 8 ai 13 anni si dedica quasi interamente a questa disciplina. Poi le idee si fanno chiare e capisce che la strada da percorrere è un'altra.

L'esplosione nel 2020

Il 2020 è un anno tragico per tutti o quasi. Il baby atleta di Marino infatti sigla le prime prestazioni importanti: migliore prestazione nazionale under 16 nell’alto con 2,10 ma anche nei 150 metri con 16″57, a dimostrazione che è pure un ottimo velocista. Il progresso non si ferma nel 2021, dove gareggia a 16 anni agli Europei U20, contro avversari ben più grandi di lui, e si ritaglia comunque un posto in finale del salto in alto dove conclude al settimo posto. E poi c’è il 2022, anno in cui, gara dopo gara si sta affermando come un ottimo saltatore in alto (suo il record mondiale allievi con 2,16) ed un eccellente saltatore in lungo. Partito dall’ottimo 7.47 di Ancona del 9 gennaio è giunto in pochi mesi allo straordinario risultato dell’Europeo U18.

Mattia Furlani in pedana con la maglia della Nazionale Italiana, Getty Images Credit Foto Getty Images

Cosa aspettarsi dunque da lui? Intanto vediamo se parteciperà e ci farà divertire ai Mondiali U20 che si terranno a Calì, in Colombia, dall’1 al 6 agosto. Il futuro è tutto da scrivere. Con i piedi per terra. Per fortuna dispone di un’ottima famiglia alle spalle, composta da persone navigate nel mondo dell’atletica, che sapranno come guidarlo nel processo di crescita. E poi non possiamo che sperare di vederlo magari già a Parigi 2024 nel lungo o nell’alto, o perché no, in entrambe le discipline. Visto che non sembra ci sia una differenza per lui. Non vediamo l’ora di tifare tutti insieme questo ragazzo dal potenziale unico.

