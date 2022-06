Chituru Ali continua a strabiliare ed a migliorarsi costantemente. Il Colosso di Como ha corso i 100 metri in 10.15 sulla pista di Madrid, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver). Il 23enne ha migliorato di tre centesimi il proprio personale corso un mesetto fa a Savona e ha timbrato il minimo per gli Europei, che andranno in scena a Monaco nel mese di agosto. Con questa prestazione dimostra di poter ambire a un posto nella staffetta, minerà gli equilibri della 4×100 che ha vinto le Olimpiadi?

L’azzurro continua a scalare le gerarchie dello sprint in campo internazionale e oggi è diventato il nono italiano di sempre, entrando nella top-10 della graduatoria dominata da Marcell Jacobs (9.80, record europeo siglato nel giorno del trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Chituru Ali ha concluso la gara in terza posizione alle spalle dell’ivoriano Arthur Cissé (10.06) e del nigeriano Raymond Ekevwo (10.11).

Si tratta dello stesso meeting in cui Sara Fantini ha migliorato il suo record italiano nel lancio del martello. Ottavia Cestonaro ha vinto con il personale nel salto triplo (14.22) mentre Dariya Derkach è terza con 13.83, Elisa Di Lazzaro è terza sui 100 ostacoli in 13.00, Marco Fassinotti secondo nel salto in alto (2.26). Hassane Fofana quarto sui 110 ostacoli (13.65), Max Mandusic quinto nel salto con l’asta (5.50).

