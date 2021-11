Una brutta notizia scuote il mondo dell’atletica. CJ Hunter, oro nel getto del peso ai Mondiali di Siviglia 1999 ed ex marito di Marion Jones, è morto all’età di 52 anni. A rendere nota la scomparsa è stata la United States National Association of Throwing Coaches, senza però che siano state specificate le cause del decesso.

Ad

Una storia tormentata quella di CJ e Marion, concisa con il matrimonio del 1998. Due anni dopo la velocista vinse alle Olimpiadi di Sydney 3 ori e 2 bronzi, ma nel 2007 le medaglie le furono revocate per positività al nandrolone. , concisa con il matrimonio del 1998. Due anni dopo la velocista vinse alle Olimpiadi di Sydney 3 ori e 2 bronzi, ma nel 2007 le medaglie le furono revocate per l’assunzione di sostanze dopanti, in particolare steroidi. Da par suo Hunter non poté prendere parte ai Giochi citati a causa di un infortunio al ginocchio, ma in quel lasso di tempo venne fuori anche la sua

Atletica Tortu: “I dubbi su Jacobs? Dopo il calcio, un’altra brutta figura degli inglesi” UN' ORA FA

laboratorio Balco, luogo in cui i campioni americani dell’atletica ricevevano ‘aiuti’ proibiti (doping). Successivamente la coppia divorziò (2002) e nel 2008 Jones fu condannata a sei mesi di carcere (scontati) Entrambi rimasero poi implicati nella brutta vicenda del, luogo in cui i campioni americani dell’atletica ricevevano ‘aiuti’ proibiti (doping). Successivamente la coppia divorziò (2002) e nel 2008 Jones fu condannata a sei mesi di carcere (scontati) sempre per questioni legate al doping.

GIOIE E DOLORI DELL'ATLETICA A TOKYO 2020

Atletica Maratona con la mamma malata: "Felici della vita che abbiamo" 3 ORE FA