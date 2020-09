Pazzesco volo di Claudio Stecchi a Chiari (in provincia di Brescia): L’azzurro si è inventato un’incredibile magia nel salto con l’asta e si è issato fino a 5.82 metri (alla terza prova)! In un evento in piazza, su pedana regolarmente omologata, il fiorentino ha ritoccato di un paio di centimetri il suo personale risalente all’inverno 2019 e si è portato ad appena otto centimetri dal record italiano di Giuseppe Gibilisco, il mitologico 5.90 siglato nella magica notte dei Mondiali di Parigi 2003 (ultimo oro iridato conquistato da un nostro portabandiera).

Il 28enne ha timbrato la settima misura mondiale stagionale all’aperto e ha finalmente battuto un colpo in coda a un’estate mai decollata perché, dopo il 5.60 di Montecarlo, il finalista degli ultimi Mondiali aveva chiuso i Campionati Italiani Assoluti senza misura e non aveva brillato pochi giorni fa a Bruxelles in Diamond League. Quella di oggi è una bellissima serata per l’atletica italiana, impreziosita dal record nazionale siglato da Yeman Crippa sui 5000 metri.

Claudio Stecchi ha commentato ai microfoni della Fidal: “Stavo bene e sapevo che prima o poi sarebbe arrivato! 5,50 alla prima senza problemi, anche 5,70 alla prima con una facilità disarmante e allora lì ho capito che sarebbe stata la mia serata. Il primo tentativo a 5,82, dopo circa due ore e quaranta di gara, era già buono, il secondo altrettanto ma i ritti erano troppo vicini, allora nel terzo li ho allontanati di cinque centimetri, ho sistemato la rincorsa e l’impugnatura ed è andata alla grande. Lavoriamo troppo bene per fare una stagione come quella che stava venendo fuori. Chiaro che l’atletica non è 2+2, ma il risultavo me lo aspettavo. Ora bisogna dare consistenza, già dal Golden Gala del 17 settembre: sì, voglio essere tra i migliori, voglio restare nel gruppo”.

