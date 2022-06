Marcell Jacobs è tornato ad allenarsi in pista. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha postato alcune foto e video sul suo profilo Instagram. Si tratta del grande rientre del velocista lombardo in seguito all’infortunio muscolare (distrazione-elongazione di primo grado) che gli ha impedito di partecipare alle tappe della Diamond League di Eugene, Roma e Oslo.

Marcell Jacobs ha testato qualche scatto e allungo sul tartan del Paolo Rosi sotto gli occhi di coach Paolo Camossi. Il 27enne ha scritto nelle sue storie: “Finalmente sono tornato in pista“. L’auspicio è quello di vederlo in gara tra una decina di giorni a Rieti, dove nel weekend del 24-26 giugno andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti. Si tratta di una tappa importante di avvicinamento ai Mondiali di luglio a Eugene, dove il Messia dell’atletica italiana cerca il colpaccio.

Marcell Jacobs ha corso soltanto a Savona in questo avvio di stagione: 9.99 ventoso e 10.04 regolare, ma al termine della prova in terra ligure aveva accusato il problema muscolare. In precedenza aveva dovuto rinunciare all’evento di Nairobi a causa di problemi gastrointestinali avuti quando si trovava nella capitale del Kenya. La marcia di avvicinamento verso la rassegna iridata non è certo delle più semplici, ma il Campione Olimpico ha tuttele carte in regola per essere assoluto protagonista.

