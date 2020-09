Yeman Crippa ha realizzato il nuovo recod italiano dei 5000 metri! L’azzurro ha timbrato un eccezionale 13:02.26 a Ostrava (Repubblica Ceca) e ha così cancellato lo storico primato di Salvatore Antibo, quel 13:05.59 datato 8 giugno 1990. Sono passati più di trent’anni dal sigillo del mitico Totò a Bologna, oggi ci ha pensato questo 23enne a prendersi la vetta delle classifiche nazionali di tutti i tempi, migliorando di oltre cinque secondi il suo personale (13:07.84 il 20 luglio 2019 a Londra). Il trentino è ora il Re indiscusso del fondo italiano, visto che dallo scorso anno detiene il record italiano sui 10000 metri (27:10.76 agli ultimi Mondiali, su questa distanza è anche bronzo europeo in carica).

Yeman Crippa, che sabato sera è andato vicinissimo al record italiano sul miglio, mette una bella ciliegina su quest’annata, privata di tutte le principali competizioni a causa dell’emergenza sanitaria. Il nostro portacolori può guardare con grande entusiasmo al futuro e sognare in ottica olimpica, anche se i fuoriclasse africani appaiono oggettivamente di un altro Pianeta. L’azzurro ha concluso in terza posizione al Golden Spike 2020, tappa del Continental Gold Tour, alle spalle dell’ugandese Jacob Kiplimo (12:48.63 per l’argento iridato di cross) e dell’etiope Selemon Barega (12:49.08).