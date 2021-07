Yeman Crippa ha firmato il nuovo record nazionale dei 3000 metri. L’azzurro ha stampato uno stupendo 7:37.90 e ha così migliorato di 37 centesimi il suo precedente primato. A Gateshead (Gran Bretagna), dove è andata in scena la settima tappa della Diamond League, il 24enne è riuscito ad abbassare il crono siglato lo scorso 17 settembre al Golden Gala di Roma.

Prestazione davvero convincente da parte del primatista nazionale anche di 5000 e 10000 metri, indiscutibilmente il padrone del fondo e mezzofondo azzurro. Il nostro portacolori ha concluso in ottava posizione, tirando giù tre secondi e mezzo al suo stagionale (7:41.41) dopo un mese abbondante in altura a Livigno. Si tratta di una prestazione confortante in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove Yeman Crippa spera di poter essere tra i migliori 8 nelle due distanze presenti nel programma a cinque cerchi (10000 e 5000 metri, i 3000 non sono olimpici).

A trionfare è stato lo spagnolo Mohamed Katir, ormai sempre più in forma e possibile outsider ai Giochi. L’iberico ha siglato il record nazionale (7:27.64) e ha migliorato il personale di 16 secondi abbondanti! Show assoluto davanti all’australiano Stewart McSweyn (7:28.94) e il britannico Andrew Butchart (7:35.18), mentre il keniano Jakob Krop non va oltre il quarto posto (7:35.34) da grande favorito della vigilia.

