Si chiude con un 5° posto la prima uscita da campione olimpico di Gianmarco Tamberi nella tappa di Diamond League di Losanna. L’azzurro non è andato oltre un modesto 2.24. Il successo è andato al russo Ilya Ivanyuk che ha saltato 2.30 al secondo tentativo. La gara della medaglia d’oro nel salto in alto di Tokyo è iniziata bene con quattro misure superate al primo tentativo (2.12, 2.16, 2.20 e 2.24). Sono poi cominciati i problemi per Tamberi che da primo in classifica ha provato a superare quota 2.27. Dopo il primo errore il 29enne nativo di Civitanova ha deciso di passare direttamente alla misura successiva. Purtroppo per l’italiano sono arrivati due errori a 2.30 che hanno decretato la fine della sua gara.

Vince Ilya Ivanyik con 2.30

Di certo una gara non proprio convincente quella dell’azzurro ma il senso di appagamento dopo aver compiuto un’impresa storica come l’oro olimpico è più che comprensibile e giustificabile. Com’era ampiamente preventivabile tornare in pedana per Tamberi non sarebbe stato facile ma questo non può essere il momento delle critiche. Il successo, come anticipato in precedenza, è andato al russo Ivanyuk che ha superato al secondo tentativo quota 2.30. Una volta sicuro di aver vinto il 28enne nativo di Krasnyj ha provato anche a superare quota 2.38, per firmare il nuovo personale, senza successo. Alle sue spalle lo statunitense Shelby McEwen con 2.27 al primo tentativo, terzo l’ucraino Andrij Procenko con la stessa misura ma ottenuta al secondo salto.

