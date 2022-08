Gianmarco Tamberi non riesce a confermarsi ad alti livelli fermandosi a quota 2.20 e non riuscendo a superare i 2.24. non riesce a confermarsi ad alti livelli dopo il recente titolo europeo di Monaco di Baviera e si rende protagonista di una prestazione opaca in Diamond League a Losanna,e non riuscendo a superare i 2.24.

“Gimbo”, che vanta un record stagionale di 2.33 firmato nella finale mondiale di Eugene (chiusa in quarta piazza), è entrato in gara quest’oggi a 2.15 superando la misura al primo tentativo. Il Campione Olimpico in carica del salto in alto ha poi passato anche i 2.20 al primo colpo, restando in corsa per il podio insieme ad altri sei atleti.

La progressione di Tamberi si è arrestata alla misura successiva, 2.24, con il trentenne marchigiano che non è riuscito ad esprimersi al meglio accumulando tre errori consecutivi ed uscendo di scena prima del previsto. Quinto posto finale per il portacolori azzurro.

La competizione è stata vinta dall’ucraino Andriy Protsenko con 2.24 davanti al campione mondiale Mutaz Essa Barshim (2.24), all’americano JuVaughn Harrison (2.24) e al neozelandese Hamish Kerr (2.24).

