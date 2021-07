Monte Carlo, dove si disputa la sesta tappa della Diamond League 2021. A due settimane dal via delle Meeting Herculis, che vedrà impegnati otto italiani. In programma quattordici gare, sette maschili e sette femminili. Si parte alle ore 19. Stasera, venerdì 9 luglio, i fari dell'atletica illuminano lo Stadio Louis II di, dove si disputa la sesta tappa della2021. A due settimane dal via delle Olimpiadi di Tokyo è atteso grande spettacolo nel classico, che vedrà impegnatiIn programma quattordici gare, sette maschili e sette femminili. Si parte

Nella gara delle gare, i 100 metri maschili, ci saranno entrambe le nostre punte: Marcell Jacobs e Filippo Tortu. Attesa soprattutto per il primo, secondo la scorsa settimana a Stoccolma (10''05 con vento contrario), ma per entrambi sarà un gustoso antipasto in vista dell'appuntamento a cinque cerchi. Presenti, infatti, tanti grossi calibri che vedremo in Giappone. Da Trayvon Bromell (9''77 un mese fa a Miramar) agli altri statunitensi Ronnie Baker (9.85 in stagione) e Fred Kerley (9''86), passando per il canadese Andre De Grasse (bronzo a Rio e agli ultimi Mondiali di Doha) e il sudafricano Akani Simbine.

Occhi puntati anche sulla pedana del salto in alto, dove Gianmarco Tamberi cerca certezze nel luogo dove nel 2016 passò dal clamoroso 2.39 all'infortunio fatale che gli costò la partecipazione ai Giochi. Sfiderà i russi Ivanyuk e Akimenko, il bielorusso Nedasekau e l'ucraino Protsenko nella gara in cui prenderà il via anche Marco Fassinotti. Ahmed Abdelwahed correrà i 3000 siepi, Filippo Randazzo presente nel salto in lungo, come Roberta Bruni nell'asta e Dariya Derkach nel triplo, gara in cui la venezuelana Yulima Rojas potrebbe anche attentare a un record del mondo che dura da 26 anni. E a proposito di primati, sarà impegnato anche il norvegese Karsten Warholm, fresco del clamoroso 46''70 nel meeting di Oslo. Attesa anche per il suo connazionale Jakob Ingebritsen che nei 1500 metri attenta al regno del keniota Timothy Cheruiyot.

Il programma completo

19.05 - salto triplo femminile

19.20 - giavellotto femminile

19.20 - salto con l’asta femminile

19.50 - salto in alto maschile

20.03 - 400 metri ostacoli maschili

20.18 - 800 metri femminili

20.32 - 1500 metri maschili

20.43 - 200 metri femminili

20.49 - 3000 siepi maschili

20.50 - salto in lungo maschili

21.06 - 800 metri maschili

21.16 - 1500 metri femminili

21.28 - 100 metri maschili

21.36 - 3000 metri siepi femminili

