La Diamond League è sbarcata a Parigi, nella capitale francese è andata in scena la settima tappa del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Yeman Crippa non ha terminato i 5000 metri, Fausto Desalu ha corso i 200 metri in 20.52 (sesto posto), Elena Vallortigara si è fermata a 1.88 nel salto in alto (ottava piazza). Da segnalare i primati mondiali stagionali di Shelly-Ann Fraser-Pryce sui 100 metri, di Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto e di Winfred Mutile Yavi sui 3000 siepi. Di seguito tutti i risultati della serata di Diamond League a Parigi.

RISULTATI DIAMOND LEAGUE 2022 A PARIGI

SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Yaroslava Mahuchikh si è issata fino a quota 2.01 metri, migliorando così di un centimetro la già sua miglior prestazione mondiale stagionale. L’ucraina, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha tentato l’assalto a 2.05, ma è incappata in tre nulla. Alle sue spalle si sono piazzate le connazionali Iryna Gerashchenko (1.98) e Yuliya Levchenko (1.95). La nostra Elena Vallortigara si è fermata in ottava posizione: 1.88 al primo tentativo, ma poi tre errori a 1.92 dopo il convincente 1.94 di pochi giorni fa.

200 METRI (MASCHILE) – Gara spettacolare e dall’esito imprevidibile. A vincere è infatti stato l’inatteso sudafricano Luxolo Adams, che vince con uno schiacciante 19.82 e scende per la prima volta sotto il muro dei 20 secondi. Alle sue spalle si sono piazzati il dominicano Alexander Ogando (20.03) e il francese Mouhamadou Fall (20.26). Delude il canadese André De Grasse: il Campione Olimpico è soltanto quarto in 20.38. Il nostro Fausto Desalu ottiene lo stagionale (20.52) chiudendo in sesta posizione, ma è un riscontro cronometrico che non può soddisfare il Campione Olimpico della 4×100.

100 METRI (FEMMINILE) – Shelly-Ann Fraser-Pryce scintilla in maniera perentoria e corre in 10.67 (0,5 m/s di vento a favore), eguagliando la già sua miglior prestazione mondiale stagionale siglata lo scorso 7 maggio. La Campionessa Olimpica ha surclassato la britannica Daryll Neita (10.99) e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou (11.01).

3000 SIEPI (FEMMINILE) – Winfred Mutile Yavi fa gara solitaria e firma la miglior prestazione mondiale stagionale in 8:56.55. L’atleta del Bahrain ha fatto gara solitaria, nettamente staccate le etiopi Sembo Alemayehu (9:09.19) e Mekides Abebe (9:11.09).

SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Battaglia infuocata a misure notevoli tra i migliori specialisti in circolazione. Il cubano Jordan Diaz si spinge fino a 17.66 e batte di un centimetro il connazionale Andy Diaz (17.65), mentre il portoghese Pedro Pichardo si ferma a 17.49.

100 METRI OSTACOLI – La nigeriana Tobi Amusan migliora di un centesimo il suo record africano, timbrando un bellissimo 12.41 ad appena quattro centesimi dal mondiale stagionale di Camacho-Quinn. Distaccate la bahamense Devynne Charlton (12.63) e la britannica Cindy Sember (12.73).

110 METRI OSTACOLI – Quando Devon Allen scende in pista ci si aspetta sempre il tempone. Lo statunitense aveva corso in 12.84 la scorsa settimana sfiorando il record del mondo, oggi si è imposto in 13.16 davanti al brasiliano Rafael Pereira (13.25) e il francese Just Kwaou-Mathey (13.27).

5000 METRI (MASCHILE) – Yeman Crippa si è ritirato poco prima del quarto chilometro. Assolo magistrale dell’etiope Selemon Barega (12:56.19), nettamente staccati il burundiano Thierry Ndikumwenayo (13:05.24) e l’etiope Muktar Edris (13:06.54).

400 METRI (FEMMINILE) – Sigillo della bahamese Shaunae Miller-Uibo (50.10), che si lascia alle spalle le polacche Natalia Kaczmarek (50.24) e Anna Kielbasinska (50.28).

400 METRI (MASCHILE) – Anche il giro di pista al maschile sorride alle Bahamas per merito del fuoriclasse Stevan Gardiner, capace di giganteggiare in 44.21 e di lasciarsi alle spalle il dominicano Lidio Andres Feliz (44.92) e il sudafricano Zakhiti Nene (44.99).

800 METRI (MASCHILE) – L’australiano Peter Bol sigla il record oceanico (1:44.00), regolando l’olandese Tony van Diepen (1:44.14) e il francese Gabriel Tual (1:44.23).

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – La specialità non decolla senza il fenomeno Armand Duplantis, a imporsi è stato il belga Ben Broeders (5.80 alla prima) davanti ai francesi Renaud Lavillenie (5.80 alla seconda) e Thibaut Collet (5.75).

LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE) – La statunitense Valarie Allman vince il serratissimo duello con la croata Sandra Perkovic (68.68 a 68.19), terzo posto per la tedesca Kristin Pudenz (64.39).

TIRO DEL GIAVELLOTTO (FEMMINILE) – La giapponese Haruka Kitaguchi vince con 63.13, battendo la lettone Lina Muze (62.56) e la lituana Liveta Jasiunaite (62.09).

