statement, ovvero lo sfoggio del diamantone ai 22mila del Letzigrund di Zurigo prima e della medaglia d’oro Stavolta niente pianto liberatorio, ma un’esultanza rabbiosa seguita dal suo personaleovvero lo sfoggio del diamantone ai 22mila del Letzigrund di Zurigo prima e della medaglia d’oro conquistata a Tokyo poi. Gianmarco Tamberi ha apposto anche l’ombrellino nel long drink vincendo la Diamond League del salto in alto – primo italiano di sempre ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo – e chiudendo il suo 2021 perfetto al primo posto del ranking mondiale.

Gimbo-show tra i fenomeni! Così ha vinto la Diamond League

"Mi sento fortunato ad essere il protagonista di questa storia sportiva, mi emozionerebbe se fosse di un altro. Nelle tre gare più importanti dell’anno ho saltato le tre misure principali della stagione, 2,37 a Tokyo, 2,35 a Torun dove ho perso ma ho fatto una super gara e non ho nulla da recriminare, 2,34 stasera. Non ho parole, è davvero il punto esclamativo su una stagione perfetta!“.

Atletica 2,34 di Tamberi: è il primo italiano di sempre a vincere il Diamante 13 ORE FA

Sbaglia chi parla di consacrazione: Gimbo Tamberi si era presentato ai nastri di partenza della stagione 2021 da miglior altista italiano di tutti i tempi, già pluricampione europeo e campione mondiale in sala. Non aveva dunque nulla da dimostrare, si è semplicemente ripreso ciò che gli era stato borseggiato nel 2016, quando avrebbe gareggiato a Rio da favorito assoluto. Come un Ulisse 2.0 ha ritrovato Itaca quando la sua personale Odissea sembrava sul punto di terminare in disgrazia (con lo sconforto totale seguito alla controprestazione al meeting pre Tokyo di Leverkusen). Zurigo è il sigillo a un anno perfetto ma al contempo un (nuovo) punto di partenza per fissare nuovi obiettivi, prerogativa dei fuoriclasse:

“Credetemi, io ancora faccio fatica a realizzare che questa storia sia vera, e che sia la mia storia. Adesso che ho vinto ‘quasi’ tutto, l’obiettivo è vincere tutto. L’ultimo dei miei problemi sarà trovare nuovi stimoli. C’è il Mondiale di Eugene che mi aspetta.”

superstar e mattatore assoluto della scena mondiale della Regina degli sport. Nessuno dialoga con il pubblico come lui, nessuno intrattiene prima, durante e dopo le gare alla sua maniera: orfana della superstar The Greatest Showman del 2021 è avvolto in una bandiera tricolore: è questa l’ultima diapositiva di un anno perfetto. C’è di più, però, un aspetto che va oltre i titoli conquistati nell’anno solare, dall’argento di Torun passando per l’oro di Tokyo fino al diamantone in terra svizzera: se Marcell Jacobs è l’uomo jet dell’atletica mondiale e Mondo Duplantis il ragazzo d’oro capace di proiettare il salto con l’asta in un’altra dimensione, Gimbo si è conquistato lo status di. Nessuno dialoga con il pubblico come lui, nessuno intrattiene prima, durante e dopo le gare alla sua maniera: orfana della superstar Usain Bolt , l’atletica ha trovato il suo nuovo attore protagonista a tempo record.del 2021 è avvolto in una bandiera tricolore: è questa

Tamberi, un salto nell'Olimpo: il film del suo oro da favola

Atletica Bolt: "Ritorno? È troppo tardi! CR7? Giocherà fino a 42 anni" 20 ORE FA