Gianmarco Tamberi, dopo l’oro conquistato alle Olimpiadi di Tokyo 2021, è tornato alle competizioni a Losanna nell’anteprima del meeting della Wanda Diamond League. L’azzurro ha concluso la competizione al quinto posto, fallendo due volte il tentativo di saltare a 2,30. In precedenza l’azzurro aveva saltato senza problemi fino a 2,24, ma già a 2,27 aveva sbagliato il primo tentativo. A vincere è stato il russo Ilya Ivanyuk, l’unico in grado di valicare i 2,30. L’anconetano delle Fiamme Oro, ora, tornerà in pedana nella prossima settimana a Rovereto, in Trentino, martedì 31 agosto. Sarà l’occasione, dunque, per i tifosi italiani di andare ad assistere alle prestazioni di uno degli eroi delle Olimpiadi, il quale, sicuramente, vorrà fare bella figura davanti ai suoi tifosi.

"Bellissimo gareggiare con la gente in estasi"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Tamberi al sito della FIDAL dopo la gara: "Volevo divertirmi ed è quello che ho fatto. È bellissimo poter gareggiare di nuovo per tante persone, con la gente in estasi. Esco comunque con il sorriso, perché non sono queste le gare in cui pensare al risultato come prima cosa. Sono qui per condividere la gioia con il pubblico, che mi ha sempre dato la forza per andare avanti. Avrei potuto staccare la spina, stare a casa per guardare la medaglia d’oro e godermi la magia. Ma per gli appassionati è giusto continuare la stagione e sono contento di questa scelta".

"Ora non posso pretendere risultati eccezionali"

Rovereto il 31 agosto, poi il 5 settembre a Chorzow, in Polonia, prima della finale di Diamond League il 9 settembre a Zurigo: ecco i prossimi appuntamenti. "Non posso pretendere risultati eccezionali in questo momento - sottolinea - perché le emozioni di quel fantastico giorno mi hanno svuotato, per aver raggiunto dopo cinque anni di attesa un obiettivo che solo qualche giorno prima sembrava così lontano. In una specialità come il salto in alto, dove sono molto importanti le energie nervose, dopo le Olimpiadi è difficile per tutti e si è visto qui".

