Zynab Dosso - la donna più veloce d’Italia – sono sulle prime pagine, ma non per meriti sportivi. Entrambe sono state vittime di atti di discriminazione per il colore della loro pelle, pur difendendo a pieno titolo, da anni, i colori della nostra Nazionale. A pochi giorni di distanza le nostre due fortissime azzurre Paola Egonu – tra le pallavoliste più forti del mondo – e- la donna più veloce d’Italia – sono sulle prime pagine, ma non per meriti sportivi. Entrambe sono state vittime di atti di discriminazione per il colore della loro pelle, pur difendendo a pieno titolo, da anni, i colori della nostra Nazionale.

La campionessa di atletica ha approfondito alla Gazzetta dello Sport quanto scritto sui social circa un brutto episodio accadutole sabato sera in un bar romano dove si trovava con sei tra compagni di squadra, più la sorella. Una mendicante è entrata in un bari di Roma in cerca di elemosina e, in risposta all’affermazione negativa, ha preso ad apostrofare Zaynab -23enne reggiana nata e cresciuta (fino ai 10 anni) in Costa d’Avorio - con frasi del tipo «Putt... straniera» e «Sporca negra.

ZYNAB COME PAOLA?

"Per favore, non strumentalizziamo, ha dichiarato alla Rosea. Il clima politico già è poco bello. Ci conosciamo solo attraverso i social: quando otteniamo risultati importanti, ci scambiamo complimenti. In tutto, permettendomi di interpretarlo, accosto il suo pensiero al mio. Se ci esponiamo non è per tutelare noi stesse, non è questo il messaggio che intendiamo veicolare. Ma per difendere le migliaia di ragazze che, con meno voce di noi, subiscono gli stessi soprusi. Capisco bene Paola: è una donna forte e una campionessa che tanto ha dato al Paese. L’episodio di cui ora si parla dev’essere stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso".

LE RIPERCUSSIONI

"Ho detto ai miei compagni di squadra - racconta Zaynab alla Gazzetta - che adesso, a uscire, non mi sento più sicura. In una situazione del genere non hanno saputo che cosa fare. Non accetto certe motivazioni. Per loro, come per tutti, è evidentemente normale insultare una persona di colore. Ma sono certa che sarebbe successo qualcosa di diverso se la vittima fosse stata una ragazza bianca. Il problema è che noi portiamo una ferita grande, quella del giudizio. E anche se riguarda solo l’1% della popolazione o degli italiani, resta una cosa gravissima. Io accetto il colore della mia pelle. Io sono forte. Ma penso a mia sorella, più debole di me. Quando avverrà il vero cambiamento?".

Forza Zaynab, noi siamo con te. Ti aspettiamo in pista, dove saprai rispondere a tuo modo.

Egonu in lacrime: "Mi hanno chiesto perché sono italiana"

