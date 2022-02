I Campionati Italiani Indoor 2022 di atletica leggera si disputeranno nel weekend del 26-27 febbraio. A ospitare la competizione sarà il PalaIndoor di Ancona: come ormai da tradizione i tricolori delle varie specialità al coperto si assegneranno nel capoluogo marchigiano. Si preannuncia grande spettacolo nel corso di un fine settimana molto intenso, una tappa cruciale di avvicinamento ai Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) dal 18 al 20 marzo.

Riflettori puntati su Marcell Jacobs, l’uomo più attesa della kermesse. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà impegnato sui 60 metri in quella che sarà la sua quarta stagionale, pronto a un’altra prova di forza dopo aver impressionato tra Berlino, Lodz e Lievin. Da seguire anche Zaynab Dosso sui 60 metri, la grandiosa battaglia nel getto del peso tra Zane Weir, Nick Ponzio e Leonardo Fabbri, il salto in lungo di Larissa Iapichino, gli ostacolisti e tanti altri fuoriclasse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani Indoor 2022 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in buona parte in diretta tv su RaiSport in diretta streaming su Rai Play, il resto in diretta streaming su atletica.tv; DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

Calendario completo

SABATO 26 FEBBRAIO

09.30 Eptathlon, 60 metri

09.45 Pentathlon, 60 metri ostacoli

10.30 Eptathlon, salto in lungo

10.45 Pentathlon, salto in alto

12.00 Eptathlon, getto del peso

13.00 Pentathlon, getto del peso

13.25 Eptathlon, salto in alto

14.30 60 ostacoli (femminile), batterie

14.35 Pentathlon, salto in lungo

14.55 60 ostacoli (maschile), batterie

15.10 Salto con l’asta (maschile)

15.55 Salto in alto (maschile)

16.00 Salto triplo (maschile)

16.00 400 (femminile), batterie

16.20 400 (maschile), batterie

16.40 Pentathlon, 800 metri

16.55 3000 metri di marcia (femminile)

17.15 1500 metri (maschile)

17.25 1500 metri (femminile)

17.30 Salto triplo (femminile)

17.40 60 ostacoli (femminile), finale

17.50 60 ostacoli (maschile), finale

18.00 5000 metri di marcia (maschile)

DOMENICA 27 FEBBRAIO

10.00 Salto con l’asta (femminile)

11.45 Eptathlon, 60 ostacoli

12.50 Eptathlon, salto con l’asta

14.10 Salto in alto (femminile)

15.45 Salto in lungo (femminile)

15.50 400 metri (femminile), finale

15.55 Getto del peso (maschile)

16.00 400 metri (maschile), finale

16.10 60 metri (femminile), batterie

16.25 60 metri (maschile), batterie

16.50 800 metri (femminile)

17.00 800 metri (maschile)

17.10 Eptathlon, 1000 metri

17.15 Salto in lungo (maschile)

17.20 60 metri (femminile), finale

17.25 Getto del peso (femminile)

17.30 60 metri (maschile), finale

17.40 3000 metri (femminile)

17.55 3000 metri (maschile)

18.10 4×2 giri (femminile)

18.25 4×2 giri (maschile)

Campionati italiani in diretta tv e live streaming

Diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSport secondo questo palinsesto: sabato dalla 15.55 alle 17.50, domenica dalle 15.50 alle 17.50.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play secondo questo palinsesto: sabato dalla 15.55 alle 17.50, domenica dalle 15.50 alle 17.50.

Tutte le gare non visibili su RaiSport saranno trasmesse in diretta tv, gratis, su atletica.tv.

