Il Mondo ai suoi piedi, ora per davvero. È nella nobile cornice del Golden Gala di Roma che Armand Duplantis bussa ancora una volta alla porta della storia, volando fino a quell'agognato 6,15 m che gli vale il record del mondo outdoor nel salto con l'asta . Un centimetro in più di Sua Maestà Sergey Bubka , che deteneva il primato dal lontano 31 luglio 1994, quando volò più in alto di tutti al Sestriere. Italia sempre teatro di grandi gesta, dunque.

"Farò di tutto per onorare l'ultima gara a Doha - ha continuato Mondo - poi davvero posso festeggiare. Il 2020 è stato un anno stranissimo ma pazzesco, non sapevo neanche quali gare si sarebbero potute disputare, riuscirci all'aperto come stasera è fantastico". Il talento svedese aggiorna così la personale bacheca dei primati, dopo aver cancellato anche il record indoor di Lavillenie lo scorso febbraio: prima a Torun (Polonia) e poi a Glasgow, quando si issò fino ai 6,18 m. E ora? Sky is the limit diceva qualcuno e quanto è vero per un ragazzo che non ha ancora compiuto 21 anni e già vola in alto come nessuno.