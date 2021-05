L'atletica e lo sport italiano piangono la scomparsa di Alessandro Talotti: l'ex azzurro del salto in alto, che da tempo lottava contro un tumore, si è spento all'età di 40 anni a Udine. In carriera aveva preso parte a due edizioni delle Olimpiadi, Atene 2004 e Pechino 2008. Talotti lascia la moglie e un figlio.

Originario di Campoformido, un piccolo comune in provincia di Udine, l'ex altista friulano si era sposato di recente con la campionessa di pattinaggio Silvia Stibilj. I due avevano avuto il piccolo Elio, nato lo scorso 30 ottobre. Impegnato in politica (anche in qualità di consigliere Fidal) Talotti era anche un tifoso e appassionato di calcio: la sua squadra del cuore era l'Udinese.

Tokyo 2020 Jacobs: "Vado a Tokyo per vincere una medaglia" 20 ORE FA

Marcell Jacobs: chi è il texano d'Italia più veloce d'Europa

Tokyo 2020 Schwazer: "Niente Tokyo 2020? Non c'è rabbia, ho dato tutto" IERI A 19:25