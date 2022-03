Emmanuel Ihemeje ha vinto la NCAA, il campionato universitario statunitense. L’atleta italiano ha trionfato sulla pedana di Birmingham (Alabama, USA), imponendosi nel salto triplo con la misura di 16.83 metri (suo primato stagionale) e difendendo il titolo conquistato nella passata stagione agonistica. Un bel balzo per l’azzurro, convocato per i Mondiali Indoor in programma nel weekend del 18-20 marzo a Belgrado (Serbia).

Il bergamasco si è distinto con la maglia gialla degli Oregon Ducks, confermando la propria supremazia tra i college americani e centrando la terza vittoria consecutiva dopo i due sigilli tra coperto e aperto dell’anno scorso, quando debuttò in azzurro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e concluse la finale in undicesima posizione. Il 23enne ha migliorato il suo stagionale di 14 centimetri (16.69 il 12 febbraio a Chicago), piazzando il salto giusto al secondo tentativo dopo un iniziale 16.57.

Emmanuel Ihemeje si è lasciato alle spalle R’Lazon Brumfield (16.56) e Chengetayi Mapaya (16.51), piazzandosi all’ottavo posto delle liste mondiali stagionali. Va ricordato che il nostro portacolori vanta un personale di 17.26 in sala e di 17.14 outdoor. Venerdì 18 marzo, alle ore 12.10, lo vedremo nella finale diretta della rassegna iridata alla Stark Arena.

