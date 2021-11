Una brutta storia dagli States: Emmit King, ex atleta olimpico statunitense, è stato ucciso all'età di 62 anni a colpi di arma da fuoco a Bessemer, in Alabama.

Cosa è successo

Ad

Come riportato dai media negli Stati Uniti, il 62enne è stato dichiarato morto domenica in ospedale, mentre un altro uomo, di 60 anni, è deceduto sul colpo. Dopo alcune segnalazioni di spari gli agenti di Bessemer sono intervenuti e hanno trovato su entrambi gli uomini coinvolti lesioni provocate da colpi d'armi da fuoco. Testimoni hanno riferito che i due stavano litigando quando ognuno ha preso una pistola e ha sparato contro l'altro. Le motivazioni non sono ancora state individuate.

Atletica Gebrselassie e Lilesa, dai Giochi alle armi: "Pronti alla guerra" 24/11/2021 A 18:07

Chi era

Emmit King aveva vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri e quella d'oro nella 4x100 ai Campionati del mondo di atletica leggera del 1983 a Helsinki, oltre ad essere stato due volte nella staffetta olimpica 4x100 statunitense insieme a Carl Lewis (nel 1984 a Los Angeles e nel 1988 a Seoul, in Corea del Sud, pur senza gareggiare).

Carl Lewis, il figlio del vento che vinse 4 ori in una sola Olimpiade

Atletica Jacobs: "A Tokyo 8 test, sospetti non mi toccano. Sfido Bolt al Colosseo" 23/11/2021 A 11:15