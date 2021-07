L’Italia chiude col botto gli Europei Under 23 di atletica leggera andati in scena a Tallinn (Estonia). Gli azzurri hanno infatti conquistato tre medaglie d’oro nell’ultima giornata di gara e frantumano i record di titoli (6) e di medaglie (13) in questa competizione continentale di categoria. La nostra Nazionale vince anche il medagliere e fa ben sperare per il prossimo futuro.

Gaia Sabbatini si è imposta sui 1500 metri grazie a un cambio di passo fulmineo nell’ultimo mezzo giro di pista, tagliando il traguardo col tempo di 4:13.98. La 22enne teramana, già qualificata alle Olimpiadi, è riuscita a precedere Marta Zenoni. Simone Barontini sorprende tutti sugli 800 metri: il 22enne anconetano non era il favorito della vigilia, ma prende l’iniziativa al suono della campana, poi lotta come un leone e riesce a surclassare il belga Eliott Crestan e il britannico Thomas Randoplh. Nadia Battocletti giganteggia sui 5000 metri al termine di una serrata battaglia con la slovena Klara Lukan, risolta ai 250: la 21enne trentina chiude col tempo di 15:37.40.

Arriva anche l’argento di Manuel Lando nel salto in alto (2.17) vinto dal ceco Jan Stefala con 2.20. La 4×400 maschile si tinge d’argento grazie ad Alessandro Moscardi, Edoardo Scotti, Riccardo Meli e Alessandro Sibilio.

